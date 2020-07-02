تداول نموذج "الاستاتيكا" للثانوية بعد دقائق من بدء الامتحان

تداولت بعض صفحات الغش على مواقع التواصل الاجتماعي، نموذج امتحان زعمت أنّه خاص بمادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" التي يؤديها حاليا طلاب شعبة الرياضيات بالثانوية العامة، ويستمر حتى الثانية عشرة ظهرا.

من جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ فريق مكافحة الغش بالوزارة يتابع الصفحات بالتعاون مع الأجهزة المعنية، للتأكد من مدى صحة النموذج المنشور، ومطابقته بامتحان اليوم، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتسبب في نشره من الطلاب.

يذكر أنّ طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم، الامتحان في مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية، ومادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة الرياضيات ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، ويؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادتي مقاييس الفهم (الجيولوجيا) ومادة مقاييس الفهم (الرياضيات التطبيقية).