الآثار: 700 زائر في اليوم الأول لقصر البارون بعد افتتاحه

قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما بالثقافة والآثار والتاريخ ما يمثل جزءا كبيرا من القوة الناعمة لمصر، لافتا إلى تعقيم المتحف وتجهيزه قبل استقبال الزوار والالتزام بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، والحرص على التعقيم.

وأضاف عثمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أنّ قصر البارون استقبل في اليوم الأول بعد افتتاحه نحو 700 زائر، إلى جانب الصحافة ووكالات الأنباء، بينما استقبل أمس نحو 900 شخص، وهناك إقبال كبير على المتحف.

وتابع عثمان أنّ وزير الآثار استثى هذا المتحف وسمح بأن تكون فترة عمل المتحف من 9 ص لـ6 م، وكل المتاحف لم تعمل خلال فترة الجائحة عدد الساعات هذا، خاصة وأنّ القصر منذ إنشائه وهو تحفة فنية، وبذل جهدا كبيرا في ذوقه المعماري من المصمم والمهندسين، لكن تم هجره وإهماله لفترات طويلة، وتجديده وترميمه.