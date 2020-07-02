انطلاق مهرجان الفيلم الدولي الأول بالصين في موعده دون تأجيل

أعلن مهرجان الفيلم الدولي الأول بالصين، تنظيم عروضه بداية من 26 يوليو إلى 3 أغسطس في مقاطعة شنغهاي الصينية، ما يعني أنّ دور السينما ستكون مفتوحة في أجزاء من البلاد بحلول نهاية الشهر.

ويعتبر بذلك المهرجان المقام في شنغهاي، بين المهرجانات الأولى في العالم التي تقام منذ انتشار فيروس كورونا، والذي لم تضطر إدارته لإلغائه أو تغيير التواريخ المخطط لها في الأصل.

ويتنافس بالمهرجان الرسمي 13 فيلمًا روائيًا و8 أفلام وثائقية و13 فيلمًا قصيرًا وأغلقت طلبات المنافسة في 30 أبريل، ويرأس لجنة التحكيم، المنتج والمخرج بيتر تشان وهو من هونج كونج.

وشهدت صناعة السينما خسائر كبيرة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفا على سلامة صناعها.

كما تم تأجيل عدد من أهم الأحداث الفنية، بينها حفل توزيع جوائز أوسكار، بافتا، وجولدن جلوب.