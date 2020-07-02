التحالف العربي: اعتراض شحنات أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن "التحالف العربي"، بقيادة السعودية، اعتراض شحنات أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وذكر تحالف دعم الشرعية في اليمن "التحالف العربي" بقيادة السعودية، أنّه جرى اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة في الأجواء اليمنية، وقال التحالف، إنّ الطائرة المسيرة المفخخة التي جرى اعتراضها بأجواء اليمن إيرانية الصنع، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية، صباح اليوم.

وأشار التحالف العربي، إلى تدمير 8 طائرات دون طيار وإسقاط 4 صواريخ بالستية أطلقها الحوثيون، موضحا أن الصاروخ الذي حاول استهداف الرياض إيراني الصنع

وأضاف التحالف العربي، أنّ الحوثيين لم يلتزموا بالهدنة، وفقا لما ذكرته قناة"سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأشار التحالف العربي، إلى تنفيذ عملية نوعية للرد على إطلاق الميليشيات الحوثية صواريخ وطائرات مسيرة تجاه الأراضي السعودية

وقال التحالف العربي: سنقطع الأيدي التي تستهدف الأراضي السعودية، موضحا أنّ الحوثيين تتعمد إقامة ورش الصواريخ في مناطق سكنية

وأوضح التحالف، أنّ الحوثيين رهينة بيد الإيرانيين، وقال: استهداف المنشآت المدنية خط أحمر ولن نسمح به.