انطلاق مهرجان CinefestOZ في نهاية أغسطس بأستراليا

أكدت إدارة مهرجان CinefestOZ أنّه سيقام آخر شهر أغسطس كما هو معتاد بغرب أستراليا وبحضور جماهيري، ليكون المهرجان الأول الذي يقام بأستراليا، منذ تخفيف القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا.

يقام المهرجان من 25 إلى 30 أغسطس مع 40 حدثًا وعرضًا مباشرًا على الأقل، إلى جانب مجموعة مختارة من العروض عبر الإنترنت، وسيتم الكشف عن برنامج كامل في 31 يوليو، بحسب موقع Variety.

وللمرة الأولى في تاريخ المهرجان الذي يقام منذ 13 عامًا، تشمل مسابقات CinefestOZ مسابقة أفلام قصيرة.

وتشمل الجوائز المتاحة أفضل فيلم قصير، وأفضل فيلم قصير للسكان الأصليين، وأفضل فيلم قصير لأستراليا الغربية، وأفضل مخرجة أفلام قصيرة لأستراليا الغربية، وأفضل ممثل رئيسي، وأفضل مخرج واختيار الجمهور. وجائزة المهرجان للأفلام الروائية قيمتها 69000 دولار، أي ما يساوي 100000 دولار أسترالي.

وقالت هيلين شيرفينجتون، رئيسة مهرجان CinefestOZ: "ندرك أنّ هذه الأوقات صعبة بالنسبة لنا جميعًا".

وأضافت شيرفينجتون: "سيبدو المهرجان مختلفًا قليلاً هذا العام، لكنه سيواصل الدفاع عن السينما من خلال برنامج سيعرض الأفلام".

واستكملت: "كانت سنة صعبة حقًا لجميع الأستراليين، وخاصة أولئك الذين يعملون في صناعة الفنون والترفيه".