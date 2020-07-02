ضبط 15 تاجرا تموينيا استولوا على 800 كمامة بالبحيرة

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، حملة تموينية مكبرة بمركز ومدينة حوش عيسى، أسفرت عن ضبط 15 تاجرا تموينيا قاموا بتنفيذ مبيعات وهمية على ماكينات صرف السلع التموينية، من خلال عمليات صرف وبيع كمامات للمواطنين وهمية، وبلغ عددهم 800 كمامة وعدم تسليمها للمواطنين.

كما تم ضبط 10 محلات بقالة لعدم الإعلان عن الأسعار، وفي مجال المخابز تم ضبط 5 مخابز قاموا بغلق المخبز بدون إذن من الجهات المختصة، و3 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن.

كانت محافظة البحيرة وفرت جميع السلع التموينية المدعمة لمقررات شهر يوليو 2020 بالمنافذ لدى التجار التموينيين وفروع جمعيتي على مدار الشهر، بما يضمن حصول المواطنين على احتياجاتهم من تلك السلع في أي وقت بالأسعار المقررة، وكذا طرح الكمامات على البطاقات التموينية اختياريا للمواطنين للصرف اعتبارا من بداية يوليو الجاري وبحد أقصى كمامتين لكل بطاقة تموينية.