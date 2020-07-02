التموين تحذر من ضرب كمامات للمواطن قبل استلامها

قال هشام الدجوي مسؤول لجنة التموين بالجيزة، إن الكمامات التي سيتم طرحها على بطاقات التموين، ستكون كباقي السلع، ويتعامل المواطن معها بنفس الأسلوب، وسيكون له كماماتان فقط على كل بطاقة، لحين توفير كم أكبر، وفي حالة احتياج المواطن أكثر، سيتوفر له ذلك، خلال المراحل المقبلة.

وأضاف الدجوي، خلال لقاء مع فضائية الأولى المصرية، أن ثمن الكمامة تكون 8 جنيهات ونصف، وبالنسبة للمواطن تكون موفرة، لأنه لا يدفع فيها نقود، بالإضافة إلى أنها قماش، يستطيع استعمالها أكثر من مرة، ما يوفر عليه الكمامات التي يتم ارتدائها مرة واحدة فقط.

وتابع: أن كل مواطن له 50 جنيه على بطاقة التموين، يتم استقطاع سعر الكمامة منهم، ولا يدفع أي نقود، وهي سلعة إضافية غير إجبارية على المواطنين، مؤكدا أنها ستصل يوم السبت أو الأحد المقبل، لكل المخازن دفعة واحدة، وتم وضعها على السيستم.

وناشد التجار: "محدش يضربها دلوقتي إلا لما يستلمها، لأن هناك بعض التجار أضطرت أمس ضرب كمامات للمواطن، وتكتبها له في ورقة، علشان يبقي ضامن حقه، وهذا وضعه تحت طائلة القانون، لأنه وصل للمسؤولين على الفور، وتم عمل محاضر لهم، والمواطن اللي خد التموين بتاعه وهيرجع ياخد الكمامة، حقه محفوظ".