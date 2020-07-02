ضبط "فتاة يوتيوب" بالدقي لنشرها مقاطع خادشة للحياء: تتنقل بين الشقق المفروشة

ألقت وزارة الداخلية، القبض على فتاة بمنطقة القطامية، بتهمة نشر مقاطع فيديو عبر موقع يوتيوب خادشة للحياء العام.

وأكّدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، إنشاء إحدى الفتيات حساب إلكتروني وبثها من خلاله مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الإجتماعي، تتضمن في طياتها دعوة للتحريض على الفسق وإذاعة تلك المقاطع للكل دون تمييز مقابل حصولها على استفادة مالية.

أسفرت التحريات عن تحديد هوية الفتاة المذكورة وتبين أنها (طالبة جامعية – مقيمة بدائرة قسم شرطة القطامية)، كما أضافت التحريات أنَّها دائمة التنقل بين بعض الشقق المفروشة بنطاق محافظة القاهرة خشية ضبطها عقب تداول مقاطع الفيديو الخاصة بها وانتشارها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

عقب تقنين الإجراءات، أمكّن ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الدقي بالجيزة، وبمواجهتها أقرت بإنشائها قناة على موقع "يوتيوب" باسمها وأنها تتولى من خلالها إعداد وتصوير وبث مقاطع فيديو ذات محتوى خادش للحياء بهدف تحقيق نسب مشاهدة لتلك المقاطع والحصول على إستفادة من ورائها بمدى اتساع أعداد المشاهدين.

واعترفت الفتاة بحصولها على المقابل النقدي من خلال تحويلات مالية عبر إحدى شركات تحويل الأموال، كما أمكّن ضبط (2 هاتف محمول "محمل عليهما بعض مقاطع الفيديو مصورة بذات الأسلوب المشار إليه" – مبلغ مالي).