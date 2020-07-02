13 مصابا بكورونا يغادرون مستشفى فاقوس بعد تعافيهم

أعلن مستشفى فاقوس لعزل مرضى كورونا برئاسة الدكتور محمد ناجي مدير المستشفى، خروج 13 حالة شفاء جديدة، بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكد مدير المستشفى أن هذه الحالات خضعت لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كل أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفا أنه جرى التنبيه عليهم باستكمال فترة العزل في المنزل، وتأكيد على اتباع كل الإجراءات الوقائية المنزلية.

وأشار إلى أن جميع أفراد الطاقم الطبي، والخدمات المعاونة بالمستشفى، يحرصون على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى إلى جانب الاهتمام بالعامل النفسي وبث الروح الإيجابية بين المرضى وإزالة أي مخاوف من المرض حرصا على رفع مستوى المناعة لديهم.