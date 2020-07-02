الأمن يحرر رجلا اختطفته زوجته الأولى: كنت عاوزة أنهي خلافات بينّا

كشف قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، عن تفاصيل ضبط مرتكبي واقعة احتجاز سائق في القليوبية، لإجباره على إنهاء خلافات مالية، وتبيّن أنّ وراء الواقعة زوجة المجني عليه الأولى.

وذكرت التحريات أنّ مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، تلقى بلاغا من ربة منزل بغياب زوجها (سائق) منذ 3 أيام، عقب خروجه للعمل مستقلا سيارته الملاكبي، وعدم عودته، واتهمت زوجته السابقة باختطافه لسابقة وجود خلافات مالية بينهما.

وكشفت تحريات فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، عن أنّ وراء ارتكاب الواقعة، زوجة المجني عليه السابقة، وعاملَين "لهم معلومات جنائية"- عاطلَين.

وبتقنين الإجراءات جرى استهدافهم وضبط طليقته وأحد المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرت المتهمة الأولى بوجود خلافات مالية مع المجني عليه، فعقدت العزم على اختطافه لإجباره على إنهاء الخلافات.

وأضافت أنّها استعانت بباقي المتهمين لتنفيذ مخططها واستدراج المجني عليه للشقة محل سكنها، بزعم إنهاء ما بينهما من خلافات، وعدولها عن مطالبتها له بدفع مبلغ مالي، وعقب وصوله لشقتها اقتاده المتهمون عنوة بسيارته إلى الشقة محل إقامة أحدهم، لاحتجازه وإجباره على دفع ذلك المبلغ.

وأمكن تحرير المجني عليه من مكان احتجازه وضبط باقي المتهمين المُكلفين بحراسته، وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء في اعترافات المتهمة الأولى أقروا بها، واعترفوا بارتكابهم الواقعة بتحريض من المتهمة المذكورة، وبإرشادهم تم ضبط (سيارة المجني عليه - هاتفه المحمول- حافظة نقوده).