تعطل شبكات الإنترنت والاتصالات بسبب حريق بسنترال بالمحلة

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، صباح اليوم الخميس، تعطل شبكات الإنترنت وخطوط الاتصالات المنزلية بشكل مفاجئ، إثر حدوث حريق داخلي بأقسام السنترال القديم بمنطقة بنزايون، نتيجة ماس كهربائي، مما تسبب في اشتعال النيران واحتراق بعض محتويات الكابلات.

كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من العميد محمد صالح مأمور قسم شرطة ثان المحلة، يفيد بورود إخطارا من شرطة النجدة باندلاع حريق هائل للأقسام الداخلية بمركز السنترال القديم، بوسط المدينة العماليه بدائرة القسم.

وانتقلت القيادات الأمنية للتأكد من صحة البلاغ، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

من جانبه، أصدر اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة قرارا بتشكيل لجنه فنية لصيانة أعطال السنترال، والتأكد من عودة خطوط الاتصالات وتشغيل شبكات الإنترنت.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر واخطرت النيابة العامة للتحقيق وندب خبراء الأدلة الجنائية.