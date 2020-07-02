الكشف على 4500 حالة ضمن مبادرة علاج الأمراض المزمنة بالشرقية

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الخدمة الطبية بالمبادرة الرئاسية لعلاج ومتابعة الأمراض المزمنة وعلاج الأمراض غير السارية مستمرة بالعيادات الثابتة، والعيادات والقوافل المتنقلة، مع توزيع الأدوية بالمنازل لغير القادرين بمحافظة الشرقية.

وأوضح أنه تم توقيع الكشف الطبي وتوزيع العلاج اللازم على المرضى، ليصل إجمالي من تم تقديم الخدمة الطبية، وصرف العلاج لهم إلى 4509 حالة حتى الآن، كما تم عمل قرارات علاج وزارية على نفقة الدولة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن المبادرة الرئاسية لحملة 100 مليون صحة لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والأمراض غير السارية، تقدم الخدمة لجميع المواطنين بالمحافظة من عمر 18 عاما فأكثر، وتأتي استكمالا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، والتي تقدم الخدمة الطبية للمرضي أصحاب الأمراض المزمنة، بهدف تقليل نسب الوفيات الناجمة عن تلك الأمراض، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضي بشكل آمن، وأنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الاحترازية بأماكن تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة.

ولفت "مسعود" إلى أنه تم تحديد أماكن العمل بالمبادرة، حيث تم تخصيص عيادة ثابتة بكل إدارة صحية، بالإضافة للعيادات المتنقلة، وأنه سيتم صرف الأدوية بالنسبة للمنتفعين من قرارات العلاج على نفقة الدولة أو الخاضعين للتأمين الصحي، بكميات تكفي لثلاثة أشهر، مع إمكانية توصيل العلاج للمرضي غير القادرين لمنازلهم من خلال الرائدات الريفيات والفرق الصحية.

وأضاف أنه تم توفير القوى البشرية من الأطقم الطبية والإدارية اللازمة للمبادرة، وتدريب فنيين الإحصاء على إدخال البيانات بالبرنامج، وأيضا تم التأكيد على الرائدات الريفيات بالوحدات الصحية بتكثيف برامج التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين، ومناشدة المرضي أصحاب الأمراض المزمنة بالتوجه إلي الوحدة الصحية، لمتابعة حالتهم الصحية، وصرف العلاج اللازم لهم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.