نقل طالبة بكفر الزيات للمستشفى للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا

شهدت لجنة كفرالزيات الثانوية بنات، التابعة لإدارة كفر الزيات التعليمية بمديرية التربية والتعليم بالغربية، نقل طالبة إلى مستشفى عزل كفر الزيات، للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا.

وكشفت مصادر في غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالغربية، أن الطالبة تدعى "أمنية .م. ع. ا" علمي علوم أحياء، في لجنة كفر الزيات الثانوية بنات، تعاني من ارتفاع في درجة حرارة الجسم، وتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى مستشفى كفر الزيات وتوقيع الكشف عليها للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا.

وأكدت المصادر أن الامتحانات تسير بصورة طبيعية ولم ترصد الغرفة أي شكاوى من قبل الطلاب أو أولياء الأمور، وأن كافة لجان الثانوية العامة بالغربية، والبالغ عددها 122 لجنة تشهد استقرارا في سير الامتحانات.