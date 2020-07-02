أولياء أمور يشكون من "شدة اللجان" ويطالبون بـ"تسهيل الامتحانات"

شكا عدد من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة، مما وصفوه بـ"شدة اللجان" في امتحانات الثانوية العامة وما ينتج عنها من توتر قد يمنع أبنائهم من الإجابة على الامتحانات بشكل جيد، مطالبين في الوقت نفسه بتسهيل الامتحانات للطلبة مراعاة للظروف التي مروا بها بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقالت "سميرة" التي كانت تنتظر نجلتها "رحمة"، أمام إحدى مدارس الدقي بينما كانت تؤدي امتحان الفلسفة والمنطق، اليوم، إن ابنتها لم تكن خائفة من امتحان اللغة الإنجليزية لكنها توترت بشدة، أثناء الامتحان بعد أن ضبط أحد المراقبين زميلة لها وهي تحاول الغش، وتعامل بعدها بشكل قاسي مع كل من كان في نفس لجنتها".

وأضافت لـ"الوطن": "مش عايزينهم يغشوا، عايزينهم بس يتعاملوا معاهم كويس وما يوتروهومش، خاصة أن الفترة اللي فاتت كانت قلق وتوتر بالنسبة للأهالي والطلبة".

وتابعت "المفروض الامتحانات تيجي سهلة، لأن ما كانش في مدارس ولا دروس، ولازم يراعو ده ويخفوا عن عيالنا شوية"، مشيرة إلى أن "في حاجات من اللي كانت ملغية جابوها".

والتقط فارس حمد، الذي كان ينتظر أخته "هيام" خارج إحدى لجان الدقي، بينما كانت تؤدي الامتحان اليوم، طرف الحديث، قائلا: "المفروض يتعاملوا بشكل كويس مع الطلبة ويراعو ظروفهم، فكما يقول الحديث، فإن الكلمة الطيبة صدقة، والمفروض يهونوا على الطالب مش يخوفوه، خاصة إننا كلنا، أهالي وطلبة كنا في أزمة كبيرة"، حسب قوله.