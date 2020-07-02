الأرصاد تحذر من الشبورة.. وطقس الجمعة حار والعظمى بالقاهرة الكبرى 38

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس غدا الجمعة، سيكون حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري نهارا لطيف ليلا، يصاحبه نزول الشبورة المائية صباحا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما توقع الخبراء أن يكون الطقس على السواحل الشمالية معتدل خلال ساعات النهار لطيف ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، بينما يبقى الطقس حار رطب نهارا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، معتدل ليلا والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

وتوقع الخبراء أن تكون حالة الطقس على محافظات الصعيد، شديدة الحرارة خلال ساعات النهار معتدل ليلا والرياح معتدلة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة على القاهرة والوجه البحري 38 للعظمى و24 للصغرى، وعلى السواحل الشمالية 32 العظمى والصغرى 23، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمي والصغري 28، وعلى شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25 وعلى جنوب الصعيد 42 العظمى والصغرى 28.