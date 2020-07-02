انطلاق قافلة "حقائب الحماية واستمرارية التعليم" بأسيوط

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم، انطلاق قافلة "حقائب الحماية واستمرارية التعليم"، لتوزيع حقائب مواد مطهرة ومطبوعات توعوية وألعاب تعليمية، على أسر 18 ألف تلميذ بمدارس التعليم المجتمعي بمراكز وقرى المحافظة.

يذكر أن القافلة، ضمن مشروع "قرية متعلمة" إحدى المبادرات التي أطلقتها هيئة إنقاذ الطفولة الدولية، للوقوف بجانب الدولة وتنفيذ الإجراءات المقررة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيدـ 19"، بالتعاون مع مديريتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم، وهيئة تعليم الكبار وجمعية سيدات الأعمال بأسيوط وجمعية الصعيد للتربية والتنمية، بالتنسيق مع إدارة تنسيق التعاون ووحدتي حماية الطفل وتكافؤ الفرص بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور فاطمة الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وصلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم، ومصطفى أبو غدير مستشار المحافظة للشئون الاجتماعية والجمعيات الأهلية، ومنار كامل مدير إدارة التنسيق والتعاون الدولي، ومدير وحدتي حماية الطفل وتكافؤ الفرص بالمحافظة، والدكتور إيهاب أنور مدير مشروع قرية متعلمة بهيئة إنقاذ الطفولة بأسيوط، وخالد عبدالحميد مدير فرع هيئة تعليم الكبار، وأكمل جمال حلمي مسئول مشروع تعليم الكبار بهيئة إنقاذ الطفولة بالمحافظة، وعبير عبدالغني مدير وحدة ذوي الإعاقة بالمحافظة.

وأعطى المحافظ إشارة البدء لانطلاق شاحنات نقل الحقائب، التي تحتوي على (مواد مطهرة وكلور قابلة للتخفيف تكفي لـ 3 شهور، وخل للاستخدام المنزلي في غسل الخضروات بالإضافة إلى مطبوعات مصورة للتوعية بفيروس كورونا من إصدارات وزارة الصحة، و3 ألعاب تعليمية مهمة من مناهج التعليم المجتمعي لضمان استمرار مهارات القراءة والكتابة لدى التلاميذ) لتوزيعها على 622 مدرسة تعليم مجتمعي و932 فصل لتعليم الكبار (بواقع حقيبة لكل منهم) على مستوى المحافظة.

وتفقد محافظ أسيوط، المعرض المقام أمام ديوان عام المحافظة الذي استعرض أهم انشطة وانجازات مشروع "قرية متعلمة"، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذي يهدف إلي دعم العملية التعليمية للأطفال ممن هم في المرحلة العمرية للتعليم الإبتدائي في القرى المستهدفة بتوفير تعليم مجتمعي ذو جودة عالية ومحو أمية السيدات وخاصة أمهات تلاميذ مدارس المجتمع.

وذلك بإكسابهن مهارات القراءة والكتابة اللازمة لضمان استمرارية عملية التعلم والتطوير الذاتي لهن ولأبنائهن مبدياً اعجابه بالمعروضات التي تضمنت نماذج من بنوك الكتب المجتمعة والحقيبة التعليمية للمعلم بالمدارس المجتمعية والأدلة التدريبية الخاصة بنوادي القراءة ومنهج تعلم تحرير لتعليم الكبار ومنهجية التعليم بين الأجيال.

وأوضح المحافظ أهمية وقوف كافة المؤسسات والجهات الحكومية وغير الحكومية وهيئات المجتمع المدني جنباً إلى جنب مع الدولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" ومواجهة تداعياته وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم.

وأشاد بمشروع ومبادرة هيئة إنقاذ الطفولة الدولية والجهات والجمعيات المشاركة التي يتم تنفيذها على أرض الواقع بالمحافظة مشيراً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تقف أمام تنفيذ مثل هذه المبادرات موجهاً الجهاز التنفيذي للمحافظة لدعم القافلة وضمان وصولها إلى المستفيدين لافتاً إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات.