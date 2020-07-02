الحكومة تنفي فرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك

نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن فرض ضرائب على ودائع المصريين بالبنوك في ظل أزمة كورونا.

وتواصل المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا يوجد أي دراسة لفرض ضرائب على ودائع البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي، موضحةً أن أي ضرائب جديدة لا تُفرض إلا بقانون بعد موافقة مجلس النواب.

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