طلاب علمي رياضة: الإستاتيكا في مستوى الطالب المتوسط

عبر عدد من طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة عن سعادتهم بعد أداء مادة الإستاتيكا، مشيرين إلى أنها جاءت في مستوى الطالب المتوسط فيما عدا سؤال واحد فقط، مشيرين إلى أن الوقت كان أحد أبرز المشكلات التي واجهتهم.

يقول محمد عبدالرحمن، طالب بمدرسة المبتديان، والذي أدى الإمتحان بمدرسة القصر العيني الرسمية للغات، أن مادة الاستاتيكا جاءت وفقا للتوقعات، ولكن كانت هناك بعض الأسئلة التي تحتاج إلى تركيز شديد: "كانوا 18 سؤالا، منهم 10 اختياري و8 مقالي، كلهم كانوا سهلين ماعدا سؤال أو اتنين بالكتير".

ويضيف محمود وحيد، أنه لم تكن هناك أية أسئلة غير مباشرة: "كان حلو، بس مش هقفل المادة وده لأني مكنتش مركز بشكل كفاية رغم إن المادة كانت معقولة".