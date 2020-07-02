إزالة 6 حالات تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بالبحيرة

كثفت محافظة البحيرة، اليوم، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات، وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز "ادكو، الدلنجات، شبراخيت" عن إزالة 6 حالات تعدى على مساحة 1331 م2 عبارة عن إزالة 2 حالة تعدي بمساحة 860 متر مربع بادكو عبارة عن أسوار وقواعد من الحجارة البيضاء.

وإزالة 2 حالة تعد على الأراضي الزراعية بقرية الوفائية بالدلنجات بمساحة 300 متر عبارة مباني من الطوب الأبيض والمونه الأسمنتية، وإزالة فورية فى المهد لحالتي تعدي على أرض زراعية بمساحة 171 متر مربع بشبراخيت عبارة عن مقبرة بقرية مستناد ومحجر بقرية فرنوى.