23 إصابة جديدة بكورونا داخل 5 قرى بالمنيا ووفاة 2

أعلنت مصادر طبية بمستشفى عزل ملوي جنوب محافظة المنيا، عن وفاة حالتي مصابتين بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 من بين مرضى المستشفى الذين يصل عددهم إلى 70 .

وأكد مصدر طبي، أن المستشفى شهد علي مدار الأيام الماضية وفاة 7 من المرضي بالإضافة إلى الحالتين اللتين توفيتا ليرتفع عدد المتوفين خلال هذا الأسبوع إلى 9 حالات، مشيرا إلى وجود 12 مريضا ومريضة بقسم العناية المركزة بالمستشفى، تم وضعهم تحت العناية الفائقة على مدار اليوم لسوء حالتهم الصحية.

وأضاف المصدر، أن المستشفى تضم حاليا 70 مريضا ومريضة وجميع الحالات التي تخرج من المستشفى تكون للعزل المنزلي، موضحا أن المستشفى منذ أن تم افتتاحها بصورة استثنائية وبشكل جزئي بقرار من وزارة الصحة أواخر مارس الماضي، تقوم بتقديم كافة الرعاية والخدمات الطبية للمرضى في حدود الإمكانيات المتاحة وجميع من في المستشفي من أطقم طبية وتمريض وإداريين لا يتوانون عن تقديم أقصى ما يملكون من جهد لصالح المرضي ولا ينامون سوى ساعات قليلة.

من ناحية أخرى، أعلنت مديرية الصحة عن اكتشاف 23 حالة جديدة مصابة منها 4 بقرية منبال بمطاي و3 بقرية زهرة التابعة لمركز المنيا و4 بقرية البرجاية التابعة لمركز المنيا و4 بعزبة جورجي بمركز المنيا و6 حالات بقرية تلة وحالة بقرية ماقوسة التابعتين لمركز المنيا وتم عزلهم بمستشفيات سمالوط وحميات المنيا ومستشفي مطاي المركزي.

وكانت نقابة الأطباء الفرعية بالمحافظة قد أصدرت نعي بعد وفاة طبيب نساء وتوليد بمستشفي مغاغة العام يدعي محمود البطل متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد ليصبح الطبيب الثالث بمحافظة المنيا حيث كان قد سبقه الدكتور عماد حبيب استشاري الباطنة بنفس المستشفى والدكتور سيد نادي الطبيب بمستشفى حميات سمالوط.