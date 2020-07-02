فتح باب تقديم المشاريع في مرحلة التطوير لمهرجان الجونة السينمائي

وفقًا للمواعيد الجديدة للدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، والتي جرى تحديدها بناء على ظروف انتشار جائحة كورونا، قرر مهرجان الجونة، فتح باب تقديم مشاريع الأفلام في مرحلة التطوير لمهرجان الجونة السينمائي مجددا.

ويمكن لصناع الأفلام التقدم بمشاريعهم حتى الـ9 يوليو 2020، بينما يظل الموعد النهائي للأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج كما هو في الـ10 من يوليو 2020، ويمكن الاطلاع على الشروط والأحكام والوصول لاستمارة التقديم من خلال موقع المهرجان، ويتم إعلان النتائج النهائية في موعد أقصاه 15 أغسطس 2020.

المشاريع المختارة للمشاركة في منطلق الجونة السينمائي، تفحصها لجنة من خبراء الصناعة مُعينة من قبل المهرجان، بناء على مضمونها، ورؤيتها الفنية، وإمكانية تنفيذها ماليًا. يحصل كلا من أفضل مشروع في مرحلة التطوير وأفضل فيلم في مرحلة ما بعد الإنتاج على جائزة مالية قدرها 15 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى شهادة منصة الجونة السينمائية.

وعلاوة على ذلك، يمكن للمشاريع المشاركة أن تحصل على جوائز ومنح أخرى مُقدمة من رعاة المهرجان وشركائه.

يذكر أنّ المشاريع الفائزة في الدورة الثالثة للمنطلق حصلت على جوائز تُقدر قيمتها بأكثر من 200 ألف دولار أمريكي، مع مراعاة اللوائح الحكومية، يستكشف المهرجان في الوقت ذاته الإمكانيات المتاحة لإقامة الفعاليات سواء كانت في أماكن مغلقة أو مفتوحة أو حتى في الفضاء الإليكتروني (أونلاين)، خاصة الفعاليات المتعلقة بمنصة الجونة السينمائية، لتوفير تجربة مهرجانية فعالة. لكن الأولوية القصوى للمهرجان تظلها متمثلة في المحافظة على سلامة الجماهير والضيوف المشاركين، ووضع ذلك في المقام الأول، عن طريق توفير كل المعايير اللازمة التي تحددها الهيئات الطبية.

وتقام الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي في الفترة بين 23 - 31 أكتوبر 2020، بينما تقام فعاليات منصة الجونة السينمائية في الفترة بين 24 - 30 أكتوبر 2020.