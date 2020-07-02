مغادرة 30 رحلة من مطار القاهرة تقل على متنها 3432 راكبا

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، حتى ساعة تاريخه 30 رحلة طيران دولية إلى عدة وجهات مختلفة بالعالم تقل على متنها 3432 راكبا، وذلك من إجمالي 58 رحلة سفر، من المفترض أن تغادر القاهرة على مدار الـ 24 ساعة، تقل على متنها 5218 راكبا، وهي كامل أعداد الرحلات المغادرة اليوم الخميس من مطار القاهرة، اليوم.

ولاحظت مصادر بالمطار، وجود إقبال على حجز الرحلات، وأن معدل التشغيل زاد بصورة ملحوظة، حيث إن نسبة التشغيل على الطائرات، كانت مثار حديث العديد من القائمين على الصناعة النقل الجوي.

كانت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني أعلنت تسيير 113 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 12114 راكبا، يغادر منهم المطار 58 رحلة سفر لعدة وجهات، مختلفة وتقل على متنها 5218 راكبا، بينما تستقبل صالات الوصول خلال الـ 24 ساعة القادمة 55 رحلة، تقل على متنها 6796 راكبا من عدة دول أجنبية وعربية، بالإضافة إلى عدة عواصم أوروبية.

ويتم الالتزام بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.