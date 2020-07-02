الاستاتيكا تعيد البهجة لطلاب الثانوية.. وسؤالان من الكتاب المدرسي

أنهى طلاب الثانوية العامة علمي رياضة امتحان مادة الاستاتيكا وسط أجواء من الفرحة، وقال الطالب مصطفى إبراهيم الفقي من لجنة مدرسة الأمل التجريبي بطور سيناء، إن الامتحان جاء من الكتاب المدرسي ولم يخرج عن المنهج، مؤكدا أن هناك سؤالين جاءا بالنص من الكتاب المدرسي.

أكدت الطالبة سماح علي من شرم الشيخ لجنة مدرسة الفيروز، أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط وجميع الأسئلة كانت مباشرة من المنهج، وقالت إن الاستاتيكا مسحت دموع اللغة الإنجليزية.

جدير بالذكر أن إجمالي طلاب الثانوية العامة بجنوب سيناء 794 طالبا وطالبة، موزعين على 7 لجان على مدن الطور وشرم الشيخ ودعي ونويبع ورأس سدر وأبورديس.