طلاب الثانوية بعد الامتحان "على كل حال": اللي فرحان واللي متضايق

تباينت آراء طلاب الثانوية العامة بمختلف المحافظات، بعد أدائهم الامتحان في مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية، ومادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة الرياضيات ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

في مطروح، اشتكى بعض طلاب العلمى علوم من صعوبة وطول امتحان الأحياء، كونه طويلا، أما الأدبي فاعتبروا امتحان الفلسفة صعبا، إذ قال هشام محمد طالب بالقسم الأدبى بلجنة مدرسة أبوبكر الصديق بمطروح: "لم أتمكن من الحل وسلمت الورقة فارغة دون أى حل".

طلاب بكفر الشيخ: الأحياء والفلسفة سهل.. وبعض الجزئيات تحتاج لتفكير

وفي كفر الشيخ، أكد طلاب الشعبة العلمية أن الامتحان جاء سهلا وفي مستوى الطالب المتوسط .

وقالت سما على، إن الامتحان جاء مباشرا ولا يتضمن جزئيات تحتاج لتفكير كثيرا، وانها تمكنت من الاجابة على جميع الاسئلة لكن تشكك في اجابة جزئيتين.

وأضافت أسماء عبدالله، أن الامتحان تضمن بعض الجزئيات فى مستوى الطالب الذكي فوق المتوسط وهو ما سييضيع عليها بعض الدرجات القليلة.

وعبر طلاب الشعبة الادبية، عن سعادتهم بسهولة امتحان مادة الفلسفة والمنطق، حيث قال مسعد جمال، إن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط "كان لطيف وسهل، لكن برضة مخلاش من جزئية تحتاج لتفكير بعض الوقت"، وأضاف الطالب رضا محمود، أن الامتحان تضمن جوئيات صعبة واخرى سهلة، لكن فى مجملة مُرضى" يعنى سهل وصعب لكن فى المجمل هو مرضي".

الفلسفه والأستاتيكا تفرح طلاب الثانوي بالمنيا وشكاوى من الأحياء

وعبر عدد من طلاب الثانوية العامة في المنيا عن فرحتهم من سهولة امتحاني الفلسفة والأستاتيكا، فيما تباينت ردود الأفعال والأراء حول امتحان مادة الأحياء.

وقال طلاب إن إمتحان الأحياء جاء طويلا نوعا ما غير أنه كان فى مستوي الطالب المتوسط، وأكد طلاب القسم الأدبى أن امتحان الفلسفة كان سهلا جدا، وانتهى معظمهم من الإجابة قبل انتهاء الوقت المحدد له، فيما أكد طلاب بالقسم العلمى أن مادة الاستاتيكا كانت سهله جدا.

طلاب بالإسماعيلية: الاستاتيكا سهلة

وأعرب طلاب بالإسماعيلية أن أمتحانات اليوم عن سهولة امتحان مادة الاستاتيكا، إذ قالت أمنية عبدالمحسن من مدرسة السلام الثانوية بنات بالإسماعيلية: "أسئلة مباشرة وبعضها من الكتاب المدرسي"، مشيرة إلى أنها وزملائها أنهوا الامتحان قبل الوقت الأصلي وراجعوا أكثر من مرة.

بينما اشتكى أحمد السيد عطية من مدرسة السادات الثانوية من طول مادة الأحياء رغم سهولتها، مؤكدا أن كثرة الأسئلة تسببت فى حالة إرتباك وتخوف من عدم القدرة على الإجابة على جميع الأسئلة.

وقال عبدالرحمن السيد من مدرسة عمر بن الخطاب أن أمتحان الفلسفة والمنطق اليوم كان فى مستوى الطالب المتوسط ولم تكن به صعوبات فقط كان يحتاج إلى تركيز أثناء الحل دون توتر.

ارتياح في بورسعيد

وأبدى طلاب ببورسعيد ارتياحهم من امتحان مادة الاستاتيكا وأكدوا أن الأسئلة في متناول الطالب المتوسط، لكن تحتاج إلى وقت طويل وأن ساعتين فقط لا تكفي للإجابة عن الأسئلة.

كما أكد طلاب العلمى أن امتحان الاحياء جاء سهلا ومباشرا في أسئلته وأبدوا ارتياحهم في أنه سيعوضهم الدرجات التى افتقدوها في اللغة الإنجليزية.

وأوضح طلاب بقسم الأدبي أن اسئلة الفلسفة جاء سهلة على غير توقعاتهم الا من سؤالين الطالب المتميز.

الدقهلية: في مستوي الطالب المتوسط

وأكد طلاب بشعبة الرياضيات في المنصورة أن امتحان مادة "الاستاتيكا" في مجملة في مستوي الطالب المتوسط، إلا أنه لم يخلوا من بعض الأسئلة التي تقيس مستوي الطالب المتفوق، كما أن أسئلة مادة "الأحياء" سهل لكنه طويل.

فيما أوضح طلاب الشعبة الأدبية أن امتحان مادة الفلسفة جاء في مستوي الطالب المتوسط، وخلا من أي صعوبة تذكر، ومدة الامتحان جاءت مناسبة لعدد الأسئلة.

طلاب بأسيوط: الامتحان به بعض الصعوبة

واشتكى طلاب بأسيوط من صعوبة إمتحان الأحياء والاستاتيكا، معتبرين أنه لم يراعِ الطلاب، وليست كما يقال أنه في مستوى الطالب المتوسط بالإضافة إلى أنه طويل جدا

وقال "أبانوب" أن امتحان الأحياء احتوى على 50 سؤالا، بينها أسئلة لا يمكن للطالب العادى الإجابة عليها، بالإضافة إلى أن كم الأسئلة لا يتناسب مع الزمن المحدد للإمتحان، وأضاف الطالب "أحمد" أن من وضع الإمتحان لم يراعى الظروف التى نؤدى فيها الإمتحان، لافتا إلى أنه لم يتمكن من الإجابة على كل الأسئلة لأن الوقت لم يكفى.

سعادة طلاب الأدبي بالمنطق وشكاوى العلمي من صعوبة الأحياء بالبحر الأحمر

وخرج طلاب الثانوية العامة قسم الأدبي بلجان البحر الأحمر اليوم الخميس في غاية السعادة لسهولة امتحان الفلسفة والمنطق، مؤكدين أنه في مستوي الطالب المتوسط وعبروا عن رضاهم بسهولة أسئلة الامتحان.

وفي لجنة مدرسة الغردقة الثانوية للبنات اشتكى طلاب القسم العلمي من وصعوبة بعض الأسئلة خاصة سؤال المفاصل كان غير واضح، مؤكدين أنه كان يحتاج وقت أطول ومستواه فوق الطالب الممتاز.