طالبة تمزق ورقة إجابة "الأحياء" اعتراضا على صعوبته بالقليوبية

شهدت امتحانات الثانوية العامة بالقليوبية، تمزيق طالبة بشعبة علمي علوم، ورقة الإجابة الخاصة بامتحان الأحياء في إحدى لجان إدارة شبين القناطر، حيث فوجئ المراقبين بتمزيق الطالبة الورقة مؤكدة أن الامتحان صعب حيث جرى التحفظ على الورقة والطالبة وتحرير محضر بالواقعة وإحالة الطالبة للتحقيق حيث تبين أنها تدعى "رحمة. ع".

فيما جرى نقل طالب بإحدى لجان الإدارة للمستشفى عقب إصابته بحالة إعياء وإغماء نتيجة ارتفاع درجة الحرارة ليرتفع عدد الطلاب الذين أصيبوا بحالات مرضية خلال امتحان اليوم إلى 6 طلاب في لجان بنها وشبرا الخيمة والخصوص وشبين القناطر.

وتابع طه عجلان وكيل وزارة التعليم الحالات المرضية والتحقيق في واقعة تمزيق الورقة من خلال غرفة العمليات الرئيسية، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حسن سير الامتحانات.

كان طلاب الشعبة الأدبية بلجان الثانوية العامة بمحافظة القليوبية قد أكدوا سهولة امتحان مادة الفلسفة والمنطق، مشيرين إلى أن الامتحان في مجمله سهل إلا بعض النقاط البسيطة في المنطق والمخصصة لقياس مستوى الطلاب.

فيما اشتكى طلاب شعبة العلوم من صعوبة امتحان الأحياء، مؤكدين أنه جاء طويلا وغير مباشر ويحتاج وقتا طويلا للإجابة معبرين عن حزنهم من صعوبة الامتحان.

بينما تباينت أراء طلاب شعبة الرياضيات حول مستوى امتحان الاستاتيكا عقب انتهاء وقت الإجابة بلجان القليوبية وانقسم الطلاب لفريقين الأول أكد صعوبة الامتحان، مشيرين إلى أنه طويل وغير مناسب للوقت وبه أسئلة كثيرة غامضة وتحتاج لوقت أكبر للحل وفريق أكد أن الامتحان جاء في متناول الطلاب بمختلف مستوياتهم معبرين أنه سهل.