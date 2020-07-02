طلاب شبرا: "الاستاتيكا" سهل.. و"الأحياء" يميز المتفوقين عن غيرهم

بدأ طلاب المرحلة الثانوية الخروج من مدرسة روض الفرج الثانوية العسكرية بنين بشبرا، عند الثانية عشر ظهراً بعد أداء امتحان مادة الاستاتيكا، فيما كان ينتظرهم القليل من أولياء الأمور من الآباء أمام المدرسة التي فرضت عندها قوات الشرطة حاجزا حديدياً لمنع التزاحم على البوابات.

وأفاد عدد من الطلاب بسهولة الامتحان المكون من 18 سؤالاً، مشيرين إلى أن الوقت كان كافياً للإجابة على كل الأسئلة، ويقول أحمد عبدالله إن الامتحان كان فى مستوى الطالب الضعيف وليس حتى المتوسط، مؤكداً أن الطالب المتفوق سيتمكن من الحصول على الدرجة النهائية بسهولة.

ويقول أسامة مصطفى السيد، إن الامتحان ليس به أي أسئلة غامضة، وأن الطالب المتوسط والضعيف سيحقق دراجات جيدة، مشيراً إلى أن بعض اللجان لم تخرج في الموعد، وسمح المراقبين بـ5 دقائق أخرى لمن يريد المراجعة قبل الخروج من اللجنة.

وخرج طلاب علمي علوم من ذات المدرسة عند الواحدة ظهراً، معبرين عن رضاهم عن امتحان الأحياء رغم ما به من أسئلة غامضة وصعبة، وخاصة جزء الرسم الموجود بالامتحان.

ويقول أحمد سامي، إن الامتحان جاء ليفرق بين المستويات الثلاثة للطلاب؛ الضعيف والمتوسط والمتفوق، وإنه يوفر النجاح للجميع كون نحو 60% منه تقريباً سهل الحل بينما الجزء الذي يحتاج طلاب متفوقين في الـ40% المتبقية.

وخرج الطلاب من مدرسة شبرا الحديثة الإعدادية، بعد أداء امتحان الفلسفة، عند الواحدة ظهراً، معبرين عن ارتياحهم للامتحان لسهولة النجاح فيه وأنه في مستوى الطالب المتوسط، مرجحين نجاح أغلب الطلاب في المادة.

ويقول إسلام رجب: "امتحان الفلسفة جه سهل الحمد لله، مافيش إلا تكة واحدة بس في سؤال حل العبارة أما الباقي سهل يعني مش مستاهل حاجة"، مشيراً للتراخي في الإجراءات الوقائية بنفاذ كميات الكحول وتعقيم الأيدي، بينما تظل بوابات التعقيم وتوزيع الكمامات مستمرة.