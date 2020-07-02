صور.. رش شوارع 6 مناطق سكنية بسيوة لمنع انتشار كورونا

أعلن اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوي رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم الخميس، عن تنظيم حملة مكبرة لرش الشوارع والأرصفة فى 6 مناطق سكنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقال الحصيوي، إن المناطق التي أجرينا بها رش لمنع انتشار العدوى هي مناطق الظافرية وسيدي عبدالسلام، والمنشية، وتورار، ومجمع المدارس.

وأضاف أن الحملة نفذت أعمال النظافة ورفع القمامة فى المناطق "الظافرية، وسيدى عبدالسلام، والمنشية، وتورار، ومجمع المدارس" وذلك باستخدام معدات وسيارات وعمال النظافة بمجلس مدينة سيوة حرصاً على صحة و سلامة المواطنين.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتطبيق حزمة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتكثيف الجهود فى أعمال النظافة ورفع القمامة والرش والتطهير للشوارع والأرصفة، وواجهات المحلات والمبانى والمنشآت العامة والحكومية بنطاق المدن والمراكز بمحافظة مطروح.