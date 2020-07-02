ضبط طالب يغش بالمحمول في امتحان الأحياء بسوهاج

أعلنت غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة في سوهاج، عن ضبط طالب يستخدم المحمول في الغش بامتحان مادة الأحياء بمدرسة المنشأة الثانوية بنين، بدأت إدارة الشؤون القانونية التحقيق في الواقعة، وتم تحريز الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة.

كانت عملية متابعة الامتحانات بالتربية والتعليم بمحافظة سوهاج، كشفت اليوم عن ضبط "مصطفى.ع.ح" داخل لجنة المدرسة الثانوية بنين بالمنشأة أثناء الغش بالمحمول.

وأدى اليوم الخميس، في رابع أيام امتحانات الثانوية العامة بسوهاج 26 ألف و39 طالبا وطالبة، في 83 لجنة على مستوى المحافظة، امتحان مادة الأحياء ومادة الرياضيات، الاستاتيكا، لشعبة الرياضيات، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.