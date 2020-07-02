6760 إصابة جديدة بكورونا في روسيا

أعلن المركز الروسي لعمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" تسجيل 6760 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية في عموم البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة إلى 661 ألفا و165 إصابة.

وأوضح المركز الروسي في بيان، اليوم، أنّ الإصابات الجديدة سُجلت في 83 منطقة روسية، مشيرا إلى تسجيل ليصل 662 إصابة من الإصابات الجديدة في العاصمة موسكو و317 في ضواحيها خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأشار المركز الروسي، إلى أنّ 6047 شخصا تماثلوا للشفاء وغادروا المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 428 ألفا و978 شخصا.

وأضاف المركز، أنّه جرى تسجيل 147 وفاة جديدة بكورونا المستجد في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9683 شخصا.

روسيا تجري أكثر من 20 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بكورونا

من جانبها، أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية، أنّ المختصين الروس أجروا حتى الآن أكثر من 20 مليون اختبار للكشف عن كورونا المستجد في عموم البلاد.

وأوضحت الهيئة الروسية، في بيان، أنّه تم إجراء 316 ألف اختبار من هذا النوع خلال اليوم الماضي وحده، مشيرة إلى أنّ روسيا كانت قد أجرت 19 مليون اختبار للكشف عن الإصابة بالفيروس التاجي في 28 يونيو الماضي.

وأشارت الهيئة الروسية، إلى أنّ 286 ألف شخص في عموم البلاد ما زالوا حتى الآن تحت الإشراف الطبي بسبب الاشتباه بإصابتهم بالفيروس.