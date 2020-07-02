سكرتير مساعد أسيوط يتفقد لجان الثانوية العامة بمنفلوط والقوصية وديروط

تفقد المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة، بعض مقار لجان امتحانات الثانوية العامة بمراكز منفلوط والقوصية وديروط للوقوف على سير الامتحانات، ومدى تطبيق الإجراءات الاحترازية بجميع اللجان.

واطمئن خلال جولته على تنفيذ الإجراءات الاحترازية من قياس درجة الحرارة لجميع الطلاب والعاملين باللجنة، وتوزيع الكمامات عليهم قبل دخول اللجان وتعقيمهم بالكحول ومرورهم ببوابات التعقيم قبل دخول اللجان وارتداء أكياس بلاستيكية للأحذية، والكشف عليهم بواسطة جهاز الكشف على المعادن ومنع دخول أجهزة المحمول إلى اللجان فضلا عن الاطمئنان على توافر وسائل التهوية المناسبة وتواجد زائرة صحية أو طبيب بكل لجنة وسيارات للإسعاف للتدخل السريع والتعامل مع أي حالات مرضية أو نقلها لأقرب مستشفى لتلقى العلاج اللازم.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، كلف قيادات المحافظة وكافة الأجهزة التنفيذية بالمرور الميداني على مقار لجان امتحانات الثانوية العامة للوقوف علي سير أعمال الامتحانات ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا حفاظا علي صحة وسلامة الطلاب ورؤساء اللجان والمراقبين وجميع المشاركين بالامتحانات لهذا العام وقد تفقد بنفسه في وقت سابق بعض مقار لجان امتحانات الثانوية العامة للوقوف على سير أعمال الامتحانات والالتزام بالاجراءات الاحترازية ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والتطهير المستمر لجميع اللجان للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" وانتظام سير اعمال الامتحانات.

وأكد محافظ أسيوط على المتابعة المستمرة من كافة الأجهزة التنفيذية لمقار امتحانات الثانوية العامة البالغ عددها 94 لجنة على مستوى مراكز واحياء المحافظة للتأكد من اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والتأمينية والإدارية والفنية والإطمئنان على توفير كافة وسائل الراحة والآمان لأبنائنا الطلاب لكي يؤدوا الامتحانات في أجواء مستقرة وهادئة تنفيذاً للتعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لافتًا إلى المتابعة المستمرة من غرفة العمليات بالمحافظة للامتحانات واستقبال أية شكاوى والتعامل الفوري معها بما يضمن انتظام سير الامتحانات مؤكداً على حرصه على متابعة العملية التعليمية والامتحانات بكافة مدارس مراكز ومدن المحافظة.