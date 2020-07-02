نجحت حملة تموينية مكبرة اليوم الخميس، في ضبط 2500 كمامة مجهولة المصدر بالغربية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف الحملات لضبط المخالفين والخارجين علي القانون ومستغلي قوت المواطنين بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة.

تشكلت الحملة برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، ومدير عام الرقابة التموينية مجدي عوض يقودها اشرف شحاته والسيد أحمد الحواله المفتشان بالرقابة التموينية.

وأوضح المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، أن الحملة أسفرت كذلك عن ضبط 150 عبوة كحول سعة 100مل للعبوة مجهولة المصدر، و 9 عبوة كحول سعة العبوة واحد لتر بدون بيانات، و 15 عبوة عازل جل بدون بيانات سعة العبوة واحد لتر.

وأفاد وكيل وزارة التموين بالغربية، أنه تم التحفظ علي المضبوطات وتم تحرير محضر جنحة رقم 15002 لسنة 2020 جنح قسم ثان طنطا والعرض علي النيابة العامة لاتخاذ اللازم.