بينهم 3 اشتباه كورونا.. تسجيل 9 حالات مرضية وغياب 390 طالبا بالشرقية

كشف مصدر بغرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بالشرقية لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة عن إصابة 7 طلاب واثنين من الملاحظين بحالات مرضية خلال امتحانات الثانوية العامة اليوم، مشيرا إلى تسجيل حالتي اشتباه بكورونا وإيجابية إصابة طالبة بالمرض وطالب ظهرت عليه 3 أعراض الإصابة بالفيروس. مضيفا أنه تم تسجيل غياب 390 طالبا وطالبة.

وأوضح المصدر لـ"الوطن"، أنه أصيبت الطالبة "ن أ م" بمدرسة السيدة خديجة بنات بالعاشر من رمضان بحالة إعياء شديد وإصابة الطالب "محمد م إ" بمدرسة التجارة الثانوية بأولاد صقر بحالة ارتفاع في درجة الحرارة وضيق التنفس وانعدام حاسة الشم وإصابة الطالبة "لبنى ع م" بمدرسة خالد بن الوليد بأبو كبير بالتهاب بالزائدة الدودية ومغص وإصابة الطالبة "د أ م" بمدرسة مجمع الصيادين بإدارة غرب الزقازيق بحالة إعياء شديد وإصابة الطالب "م أ ع" بمدرسة أحمد عرابي بنين بإدارة شرق الزقازيق بتشجنات وإصابة الطالبة "ج م ع" بمدرسة عكاشة الثانوية بنات بصان الحجر بضيق تنفس واشتباه كورونا.

وتابع: كما غادرت طالبة "أ ج ا" بمدرسة الإعدادية بنات ببلبيس اللجنة الـ 9 ومرفق مع الطالبة تقرير كورونا.

وأضاف: كما أصيب الملاح "أ ك ا" بمدرسة السادات بالزقازيق بارتفاع ضغط الدم و"ا ع إ" بمدرسة الأسددية الثانوية بأبو حماد باشتباه كورونا.

وأشار إلى أنه تم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات القريبة من اللجان لتلقي العلاج اللازم بواسطة سيارات الإسعاف.

ولفت إلى أنه تم ضبط الطالب "ف م ع" بمدرسة أحمد عرابي بالزقازيق أثناء قيامه بنصوير ورقة الأسئلة بالمحمول .

وأكد انتظام الامتحانات بجميع اللجان وعددها 162 لجنة بإجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان 43655 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة ويلغت نسبة الحضور 99% فيما تم تسجيل غياب 390 طالبا وطالبة.