صرف أكثر من 111 مليون جنيه منح للعمالة غير المنتظمة بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، أن إجمالي ما تم صرفه للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة منذ بداية أزمة كورونا، بلغ 111 مليونا و265 ألف و997 جنيه، خلال الفترة من مارس الماضي وحتى يونيو المنصرم، شاملة منحة رئيس الجمهورية الأولى والثانية، ومنحة وزارة القوى العاملة، وما تم صرفه للعمالة من الرعاية الصحية والاجتماعية.

وأكد الفقي، أن الدولة حريصة على رعاية أبناءها وتوفير الدعم اللازم لهم في وقت الأزمات، خاصة لتلك الفئة من العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، معربا عن تقديره لكافة الجهات المعنية التي أسهمت بدور مهم في مراحل صرف الدفعات المختلفة، والتي تطلبت تضافر جميع الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لإيصال الدعم اللازم للمستحقين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور هشام أبوزيد وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج أنه تم صرف منحة وزير القوى العاملة الاستثنائية 500 جنيه للعمال المشتغلين بإدارة العمالة غير المنتظمة بداية من 25 مارس، وحتى 27 أبريل الماضيين، بإجمالي مليون و793 ألف و500 جنيه، استفاد منها 3587 عاملا.

وأشار إلى أنه بعد قرار السيد رئيس الجمهورية بصرف منحة للعمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية، حيث تم تسجيل العمال عن طريق موقع وزارة القوى العاملة، بلغ عدد العمال المستفيدين 109 ألف و30 عامل بسوهاج، وتم صرف 54 مليون و515 ألف جنيه لهم في المرحلة الأولي، وكذلك نفس المبلغ في المرحلة الثانية التي بدأت من 21 وحتى 25 يونيو الماضي .

وأضاف وكيل وزارة القوى العاملة، أن المديرية قامت بصرف المنح اللازمة للعمال المشتغلين لرعايتهم صحيا واجتماعيا خلال الأربعة أشهر الماضية، بإجمالي 442 ألف و497 جنيها، حيث تم صرف منحة مواليد لـ 101 عامل بإجمالي مبلغ 206 آلاف جنيه، وصرف منحة زواج لـ14 عاملا بمبلغ 42 ألف جنيه، وصرف إعانة وفاة لـ4 عمال بإجمالي مبلغ 40 ألف جنيه، وصرف إعانة وفاة أقارب العمال "الأب، الأم" لـ26 عاملا بإجمالي مبلغ 52 ألف جنيه، ليصبح إجمالي الرعاية الاجتماعية لـ145 عاملا بلغ 340 ألف جنيه.

وقال إنه تم صرف منح رعاية صحية لـ9 عمال لإجراء عملية جراحية كبرى بمبلغ 30 ألف جنيه، وصرف منح كشوفات وأدوية للعمال لـ866 عاملا بمبلغ 72497.4 ألف جنيه، ليصبح إجمالي المستفيدين من الرعاية الصحية 875 عاملا بإجمالي مبلغ 102 ألف و 497 جنيها.