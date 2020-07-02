شاب يذبح زوجة شقيقه الأصغر بمنشأة القناطر: عشان اتجوز قبلي

شهدت منطقة منشأة القناطر جريمة قتل بشعة، حيث أمسك شاب فى العقد الرابع من عمره، سكينا وذبح زوجة أخيه "الأصغر".

وكشفت التحريات والتحقيقات، التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، أن المتهم يعاني من حالة نفسية سيئة بعد زواج شقيقه الأصغر، ولم يتمكن من الزواج، فقرر الانتقام من شقيقه، وقتل زوجته، لزواجه قبله.

وتمكنت القوات تحت قيادة العميد طه فودة رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، والمقدم سامح بدوي رئيس مباحث منشأة القناطر، من ضبط المتهم، واعترف بتفاصيل جريمته، وتم إخطار النيابة العامة، التى انتقلت وقررت عرض الجثة على الطب الشرعى، لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.