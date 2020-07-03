حظك اليوم الجمعة 3-7-2020 برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الحمل يتمتع بثقة كبيرة في نفسه، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم ويعدك بأحداث غير متوقعة وتعيش مغامرة أو تجربة تلهمك.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يدفعك لاقتحام الحياة بجرأة وروح مبادرة وثقة.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنان حكيم، ويوافق تاريخ ميلاده 26 مارس.