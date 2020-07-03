حظك اليوم الجمعة 3-7-2020 برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الثور إرداته قوية ومن الصعب أن يتم إحباطه أو إصابته باليأس، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك على إدارة أعمالك وأموالك وتخطط لبعيد.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

الشمس بمنزل العلاقات تمنحك سرعة بديهة وتساعدك على الاقتراب ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الثور، الفنانة ميريام فارس، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مايو.