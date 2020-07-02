بتكلفة 175 مليون جنيه.. مواصلة إنشاء محطة معالجة أبو كبير بالشرقية

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أعمال إنشاء محطة معالجة أبو كبير، بطاقة إنتاجية 10 آلاف م3، اليوم، وبتكلفة إجمالية تبلغ 175 مليون جنيه، لتساهم وبشكل كبير فى توفير مشروع صرف صحي آمن وسليم، حفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأوضح محافظ الشرقية، أنه جار تنفيذ 94 مشروعا بقطاع الصرف الصحي، بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليار و116 مليون جنيه، يشمل إقامة محطات معالجة، ورفع وخطوط طرد وإنحدار وشبكات لخدمة قرى ومدن المحافظة، وذلك في إطار اهتمام الدولة، بتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية ومهمة، خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

شدد المحافظ، على رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بإلزام الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال، ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، مع مراعاة الجودة في العمل، والالتزام بالمواصفات المحددة، مؤكدا على ضرورة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية، لمواجهة فيروس كورونا، والتأكد من ارتداء العمال الكمامة الواقية، خلال أوقات العمل، بالإضافة إلى إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة، حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

وصرح اللواء مهندس شريف فارس رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، أنه جار تنفيذ أعمال إنشاء محطة معالجة أبو كبير، وتخدم قرى (منشأة المناسترلي- القراموص- كفر السواقي- الدهتمون- طوخ القراموص- كفر الأعصر- كفر الشوبكي- التل- المسلمية) بمركز ومدينة أبو كبير، مشيرا إلى أن العمل بالمشروع، يسير على قدم وساق، للانتهاء من جميع الأعمال، ودخول المشروع الخدمة، طبقا للجدول الزمني المحدد.