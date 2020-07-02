انتهى بانتحار المسلح.. التفاصيل الكاملة لحادث "أم الهيمان" بالكويت

شهدت منطقة "أم الهيمان" في الكويت، حادث أمني بعد اشتباك مسلح مطلوب أمنياً مع رجال الأمن، انتهت بتطويق المطلوب وانتحاره في المنزل الذي كان يختبئ فيه، بعد رفضه التفاوض مع قوات الأمن.

وذكرت صحيفة "الوطن" الكويتية، الخميس، نقلا عن مصادر أمنية أن مسلح "أم الهيمان" قام بإطلاق النار على نفسه داخل منزله، بعد أن حاصرته الشرطة بمنطقة "علي صباح السالم".

وأوضحت الشرطة الكويتية أن مسلح "أم الهيمان" هو عسكري سابق وقد أصاب نفسه في الرأس.

وكانت قوات الأمن الكويتية قد أعلنت عن التعامل مع أحد الأشخاص المطلوبين وهو مسلح، حيث قام بإطلاق عدة أعيرة نارية أصابت مركبة إحدى القيادات الأمنية وأحد المنازل المجاورة.

وأضافت "تمت محاصرة المنزل بمنطقة علي صباح السالم والسيطرة على الموقع".

وكانت مصادر كويتية قد أفادت بانتحار المسلح بعد رفضه مفاوضات استمرت 6 ساعات مع الجهات الأمنية، التي حاولت السيطرة على الموقف للحيلولة دون وقوع خسائر في الأرواح، موضحة أن أقارب المهاجم حضروا وحاولوا ثنيه ونصحه وإقناعه عبر مكبرات الصوت دون جدوى.

وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية أن مواطنة كويتية اتهمت شخصا على خلاف معه (لم تتبين أسبابه) بإطلاق وابل من الرصاص تجاه منزلها في منطقة علي صباح السالم، وزودت الجهات الأمنية ببياناته.

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية، مساء الأربعاء، أن قوات الأمن تتعامل في منطقة علي صباح السالم مع مسلح وھو أحد المطلوبين أمنیا في حین تمت محاصرة المنزل المختبئ به والسيطرة على الموقع.

وأوضحت وزارة الداخلية أن المذكور یحمل سلاحا ناریا وقام بإطلاق أعيرة نارية أصابت مركبة أحد القيادات الأمنية ومنزل مجاور.

وباشرت قوات الأمن الكويتية مھامھا لحین إلقاء القبض علیه، بحسب بیان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني.