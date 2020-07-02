مطار القاهرة يواصل استقبال المسافرين في ثاني أيام الرحلات المنتظمة

واصل مطار القاهرة الدولي، اليوم، استقبال الرحلات المنتظمة بجداول التشغيل.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن المطار استقبل 15 رحلة دولية قادمة من عدة عواصم أوربية وعربية وأفريقية، وعلى متنها 2112 راكب.

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن مبان المطار الثلاث استقبلت 15 رحلة قادمة من "إيطاليا وقبرص والإمارات والسعودية ولبنان والكويت والسودان"، وتم إنهاء إجراءات وصولهم بتوقيع الكشف الطبي الإجباري بالحجر الصحى بمعرفة الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.