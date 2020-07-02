موسكو: اعتماد قانون الأمن القومي لهونج كونج شأن داخلي صيني

قال نائب وزير الخارجية الروسي إيجور مورجولوف، اليوم، أن تبّني القانون حول حماية الأمن القومي لهونج كونج هو شأن داخلي للصين.

وأوضح مورجولوف، في تصريحات أوردتها وكالة سبوتنيك الروسية: "إذا احترمنا جميعا سيادة جمهورية الصين وسلامتها الإقليمية، وأعتقد أنه لا يوجد شك في ذلك، فيجب أن ننظر إلى الوضع في هونج كونج باعتباره مسألة داخلية بحتة تتعلق بالصين. ومن هنا موقفنا الروسي: نحن نرفض رفضا قاطعا التدخل الخارجي في العلاقات بين الحكومة المركزية وإحدى مناطق البلاد ".

ووقع الرئيس الصيني، شي جین بینج، الثلاثاء الماضي، على قانون الأمن القومي في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، بعدما صادقت عليه الهيئة التشريعية الصينية بالإجماع.

ودخل القانون حول الأمن القومي لهونج كونج حيز التنفيذ الثلاثاء أي بعد أكثر من سنة على بدء تظاهرات في المدينة احتجاجا على مشروع قانون تسليم المطلوبين.

وقالت كاري لام الرئيسة التنفيذية لمنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، أمس الأربعاء، إن حكومة المنطقة سوف تبذل قصارى جهدها للوفاء بمسؤولية تطبيق قانون الأمن القومي في هونج كونج.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت أنها ستفرض قيودا على منح التأشيرات لعدد غير محدد من المسؤولين الصينيين "المسؤولين عن تجريد هونج كونج من حرياتها".

وردت الصين بتدبير مماثل يستهدف الأمريكيين الذين "تصرفوا بشكل سيء" عبر انتقاد القانون.

ونددت الصين، بالانتقادات الدولية الموجهة لها بعد اعتمادها قانون الأمن القومي في هونج كونج، معربة عن رفضها القوي للتدخل في شؤونها الداخلية.