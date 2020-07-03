بالأرقام.. مشروعات بنية أساسية في 20 محافظة

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وقَّعت 21 بروتوكول تعاون لتنفيذ عدد من المشروعات فى عدة محافظات على وجه السرعة والإنجاز.

وأضاف قاسم لـ"الوطن"، أن المشروعات عبارة عن بنية تحتية لخدمة المواطنين والأرقام توضح كمية المشروعات وحجمها داخل المحافظات..

21 بروتوكول تعاون بين التنمية المحلية والهيئة الهندسية

23,6 مليار جنيه قيمة المشروعات

20 محافظة تشملها المشروعات

13,7 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات بالقاهرة

3,6 مليار جنيه لتنفيذ 3 مشروعات بالجيزة

2,1 مليار جنيه لتنفيذ 9 مشروعات بالاسماعيلية

951 مليون جنيه لتنفيذ 4 مشروعات بالاسكندرية

2 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات بـ15 محافظة

1,2 مليار لتنفيذ 5 مشروعات شمال سيناء