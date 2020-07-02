مدرس بـ"أستاذ على الهواء": توقعات ما قبل الامتحان وصلت نسبتها 100%

قال أشرف السيسي، مدرس مادة الأحياء ببرنامج أستاذ على الهواء، إن المراجع التي تم عرضها على فضائية "الحياة" أمس، بخصوص مراجعة النهائية لمادة الأحياء، منها 3 مراجعات، لم يخرج منها الامتحان بنسبة 100%.

وأضاف "السيسي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية "الحياة"، أن الطلبة كانوا بحاجة إلى رئة للتنفس، قبل دخولهم لامتحانات الثانوية، غير أن ما وفرته فضائية الحياة للمدرسين والطلاب على حد السواء، ساعد في اجتياز الطلاب لكل الامتحانات الماضية.

وأوضح أن التوقعات التي عرضها البرنامج في حلقاته المتتالية، لم يخرج منها أيا من امتحانات الثانوية العامة، وذلك لوضوح المناهج، ولم تخرج الأسئلة من مقررات الوزارة التي أعلنت عنها مسبقا.