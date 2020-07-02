"القومي للبحوث": لن يجاز أي لقاح دون العرض على لجان أخلاقية

علق الدكتور محمود بهجت، المشرف عن المعامل المركزية بالمركز القومي للبحوث، على إعلان وزير التعليم العالي، بشأن تطوير 4 لقاحات و3 أدوية لعلاج فيروس كورونا، قائلا: إن تصريحات الوزير كانت سارة، وفي نفس الوقت دقيقة، إذ قال التجارب ما قبل السريرية والخطوات المعملية، كما تحدث عن حيوانات التجارب والأخلاقيات، ولا يوجد لقاح إلا إذا مر بمراحل شديدة الدقة، ليكون مجاز للاستخدام.

وأضاف "بهجت"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن مصر أجرت تنظيم خلال العشر سنوات الماضية، بعدم إيجاز دواء أو لقاح للاستخدام البشري أو البيطري، إلا بعدما عرضت على لجنة الأخلاقيات، لافتا إلى أن أي دواء له أعراض جانبية، ويجب إخضاعه لتجارب معملية دقيقة، لاستبعاد أن يتسبب في مشكلة مستقبلا.

وأوضح المشرف عن المعامل المركزية بالمركز القومي للبحوث، أن اللقاح يطلق عليه "لقاح"، إذا تم استبعاد الآثار الجانبية له، وأثبت أنه قادر على صد العدوى، وما قبل ذلك يكون تحت الاختبار، موضحا أن الأدوية تأخذ مراحل أكثر قسوة.