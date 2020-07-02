أب يربط حذاء ابنته بعد امتحان الثانوية: "فوجئت باحتفاء مواقع التواصل"

علق المهندس أحمد صالح، بطل صورة ربط حذاء ابنته أمام لجان الثانوية العامة، على صورته المتداولة على مواقع التوصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذا واجب على كل أب.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على شاشة "ON"، إنه فوجيء بانتشار وتداول صورته على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن هذه الصورة، كانت بعد انتهاء امتحانها في الثانوية العامة.

وأشار إلى أن ابنته كانت متعبة ومرهقة جدًا بعد الامتحان، ورأى رباط حذائها على الأرض، فخشي عليها من كورونا، وقام بربطه، مستطردًا: "لم أعلم أن هناك من يلتقط الصورة، وفوجئت بانتشارها، وهذا واجب كل أب ناحية ابنته".

وقالت سارة أحمد، الطالبة صاحبة صورة أب يربط حذاء ابنته، إنها فوجئت بانتشار الصورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان الامتحان في ذلك اليوم جيد، ولم يكن صعب: "قلت لبابا بلاش قوم أنا هربطه علشان محدش يشوفك".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لأب من أمام إحدى لجان الثانوية العامة، وهو ينحني ليربط حذاء نجلته قبل دخولها الامتحانات، في لقطة هزت المشاعر، وأكدت للجميع قيمة الأب ومدى تضحياته بكل ما يملك في سبيل أبنائه.

يذكر أن امتحانات الثانوية العامة بدأت الأحد 21 يونيو، وتنهي 21 يوليو، ويؤديها 653 ألف و398 طالبا.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدولة وضعت عددا من الضوابط الجادة التي تضمن الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين والمُراقبين وكل من يُشارك في هذه العملية، موضحا أنه تم تركيب 5000 بوابة تعقيم على لجان الامتحانات المُختلفة.

وأنه ستتم تعقيم الفصول واللجان وأوراق الامتحانات يوميا قبل وبعد الامتحانات، كما أنه سيتم توزيع 25 مليون كمامة على المترددين على اللجان من مُشرفين وطلاب وموظفين وعمال، فضلا عن توفير أجهزة لتغطية الأحذية قبل دخول اللجان، وتجهيز غرف عزل باللجان وسيارات إسعاف للتعامل مع أي حالات اشتباه.