ضوابط وأسعار الأنشطة البحرية بمراكز الغوص الحاصلة على شهادة السلامة

حصلت 8 مراكز للغوص و6 يخوت ومركزين للأنشطة البحرية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزراتي السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة الغوص والأنشطة البحرية.

جاء ذلك بعد التأكد من استيفائهم لكل اشتراطات السلامة الصحية التي وضعتها وزارة السياحة والآثار، واعتمدها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية أسعار الأنشطة البحرية، وضوابط الأنشطة البحرية بمراكز الغوص، وفقا لما أعلنته وزارة السياحة والأثار، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

أسعار الأنشطة البحرية بالبحر الأحمر

ـ يتراوح سعر الغطسة الواحدة ما بين 350 إلى 380جنيها.

ـ بينما يتراوح سعر الغطستين ما بين 460 إلى 490 جنيها.

ـ يتراوح متوسط الوقت الذي تستغرقة رحلات الغطس حوالي من 5 إلى 8 ساعات.

ضوابط السياحة الخاصة بالأنشطة البحرية

أصدرت وزارة السياحة والآثار الدليل الاسترشادي للتعريف بالضوابط والاشتراطات الوقائية التي يجب تطبيقها في جميع المنشآت السياحية، ومنها ما ينظم الرحلات البحرية والغوص، وتستعرض "الوطن" أهم تلك الاسترشادات كالآتي:

أولا الإرشادات للعاملين بمراكز الغوص والسنوركل والأنشطة البحرية

يجب أن يكون العامل على وعي كامل بأعراض الفيروس وسبل الوقاية.

قياس درجة حرارة جميع العاملين يوميًا.

إلزام جميع العاملين بارتداء الكمامات.

الالتزام بتنظيف معدات الإيجار بارتداء القفازات.

تخفيض حجم العمالة بالمنشأة لضمان التشغيل الأمن.

المدة البينية لحصول العاملين بالمدن الساحلية علي إجازات هي 60 يوما.

وقف من يعانون من أعراض مرضية عن العمل لحين اختفاء الأعراض.

ثانيا اشتراطات منطقة الاستقبال وكل الأماكن داخل مراكز الغوص والأنشطة البحرية

توفير المطهرات ومعقمات الأيدي بكافة الأماكن، استخدام أقلام أحادية الاستخدام.

وضع لوحات إرشادية عن الإجراءات الوقائية لمنع انتشار العدوى باللغات المختلفة.

منع غير العاملين أو الممارسين للغوص والأنشطة البحرية من الدخول أو التواجد في المنشأة.

التشجيع علي التعامل ببطاقات الدفع الالكتروني.

ترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين كل مائدة وأخرى ولا تقل عن متر علي الأقل في حجرات التدريب.

تنظيف وتطهير الأسطح.

الالتزام بتقديم قائمة بأسماء وبيانات المشاركين والقائمين علي رحلات السفاري.

ثالثا اشتراطات تنظيف وتعقيم المعدات

تعقيم المنظم، قناع الوجه والسنوركل، جهاز معادل الطفو، بدلة الغوص عن طريق غمرها في محلول تبيض الكلور بتركيز 10%.

تنظيف وتطهير كل المعدات بعد كل استخدام.

الالتزام باستخدام كل شخص المعدات الخاصة به طوال الرحلة وعدم مشاركتها أو خلطها مع معدات الآخرين.

غسل معدات الأنشطة البحرية الخاصة بالكايت سيرف، ويند سيرف، التزلج علي المياه، الباراشوت وتركها لتجف في الشمس لمدة تزيد عن ساعة.

رابعًا اشتراطات التواجد على متن اليخوت السياحية والقوارب

العمل بنسبة 50% من إجمالي الطاقة الاستيعابية.

قياس درجة حرارة الركاب والطاقم قبل الانتقال من محال إقامتهم أو في المركز وقبل التوجه إلي السقالات.

الالتزام بارتداء الكمامات خلال التواجد في وسائل النقل.

الالتزام بإجراءات التعقيم والتطهير لكل الأسطح.

تشجيع الزائرين علي إحضار الأكواب وأدوات المائدة الخاصة بهم، وفي حالة عدم إمكانية ذلك يتم استخدام أكواب وأدوات أحادية الاستخدام.

الالتزام بالمسافات الآمنة عند نزول الأفراد المياه وللخروج منه.

توفير كل أدوات الإسعافات الأولية.

توفير خافض للحرارة على متن اليخوت وفي مقر المنشآت.

طلب الوجبات على متن اليخوت أو القوارب من خلال قوائم الطعام.

خامسًا إجراءات في حالة جود إصابة بالفيروس على متن يخوت السفاري

تخصيص أحد الكبائن علي متن اليخت للحجر الصحي.

إبلاغ الطاقم إذا شعر أحد الزائرين أو أحد أفراد طاقم اليخت بأي من الأعراض.

تقليل استخدام تكييف الهواء داخل الكبائن.

أسماء مراكز الغوص الحاصلة على الشهادة الصحية

فحصت لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والآثار والصحة والسكان وغرفة الغوص والأنشطة البحرية وممثلي من المحافظات المعنية، خلال الأيام القليلة الماضية، عددًا من مراكز الغوص واليخوت والأنشطة البحرية الراغبة في إعادة التشغيل، وأقرت استيفاء 5 مراكز للغوص بمحافظة البحر الأحمر هي:

مراكز الغوص بالبحر الأحمر

ـ دايفنج ستار واليوس دايف.

ـ دايفرز لودج.

ـ يونايتد دايفرز.

ـ كريزى دولفين واليوس دايف كلوب

ـ مركز اليوس أكوا سنتر للأنشطة البحرية.

ـ بالإضافة إلى يختين هما البرنسيسة أسماء و أمبرور أكوا ١.

مراكز الغوص في جنوب سيناء

حصلت 3 مراكز للغوص في محافظة جنوب سيناء على الشهادة الصحية وهي:

ـ دايفنج ديسكفري وسينا بلوز.

ـ شرم سكوبا سيرفيس.

ـ مركز سينا بلوز للأنشطة البحرية.

ـ إضافة إلى 4 يخوت هي: "سنفرو تارجت وكينج سنفرو 6، وسنفرو لاف ودنيا".

وأهابت وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع المراكز واليخوت التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.