المترو: نقل العدوى من موظف التذاكر للمواطنين غير ممكن

قال أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي باسم مترو الأنفاق، إن هيئة المترو تلتزم بالإجراءات الاحترازية منذ ظهور فيروس كورونا، حيث تم تشكيل عدة لجان على طول الخطوط الـ3 حيث يوجد عاملون ولجان لتطهير وتعقيم جميع محطات مترو الأنفاق وخصوصا الأماكن التلامسية من منافذ صرف التذاكر أو بوابات التذاكر أو المصاعد الكهربائية جميعها يتم التعقيم والتطهير لها على مدار اليوم.

وأضاف عبدالهادي خلال حديثه مع محمد أبوعيطة، مراسل قناة "إكسترا نيوز" أنه بعد انتهاء فترات التشغيل يتم سحب كل القطارات للخطوط للورش ويتم التطهير والتعقيم لها من الداخل وغسيل القطارات من الخارج وهذا يحدث يوميا، ومن خلال الإذاعة الداخلية على مداراليوم يتم إذاعة بعض التنويهات عن فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه والتعريف بالفيروس.

وشدد عبدالهادي على أنه يتم منع أي راكب من دخول مترو الأنفاق بدون كمامة، وتم توفير منفذ في كل محطة مترو لبيع الكمامات وسعرها 3 جنيهات فقط وهو سعر رمزي، وجميع المواطنين ملتزون بالتعليمات، مشيرا إلى أن بعض الركاب يستخدم التذاكر والبعض الآخر يستخدم الاشتراكات ولكن لا يوجد تخوف من نقل العدوى من موظف شباك التذاكر للمواطنين عن طريق التذاكر خصوصا وأن العاملين جميعهم يرتدون الكمامات ولديهم مطهرات وكحول يستخدمونه على مدار اليوم وهذه القصة مؤمَّنة تماما.

ولفت عبدالهادي إلى أن الكارت الذكي للتذاكر يتم شرائه بـ25 جنيها ويشحنه بكمية التذاكر التي يرغب بها، موضحا أن 50% من الركاب لديهم اشتراكات مثل الطلاب والموظفين وغيرهم من الفئات.