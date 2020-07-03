"كان بيصلح الدش".. مصرع نجار إثر سقوطه من الطابق الثاني في كفر الشيخ

لقي نجار مسلح، مقيم بإحدى قرى مركز بيلا في محافظة كفر الشيخ، مصرعه إثر سقوطه من أعلى سطح الطابق الثاني بمنزله.

وتلقت مديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا يفيد بوصول "مدحت.م.ف" 23 عامًا، نجار مسلح، ومقيم بعزبة فودة سلطان، إلى مستتشفى بيلا المركزي، جثة هامدة.

وكشفت التحريات أن المتوفى سقط أثناء إصلاح "الدش" الخاص بتلفزيون منزله، من أعلى سطح الطابق الثاني، بعد أن اختل توازنه.

وتبين من توقيع الكشف الطبى عليه، وجود جروح قطعية بالرأس والجبهة ونزيف بالمخ، وأن سبب الوفاة سقوط من منطقة مرتفعة، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.

تحرر المحضر رقم 2793 لسنة 2020م، إداري مركز شرطة بيلا، وبالعرض على النيابة صرحت بدفن الجثمان.