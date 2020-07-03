اليوم.. مطار القاهرة يستقبل 62 رحلة تقل 8393 مسافرا

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الجمعة، 62 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل نحو 8393 مسافرا، كما يغادر المطار 62 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوروبية وعربية وأسيوية، و إفريقية، تقل على متنها 5178 مسافرا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات الوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة القادمة رحلات دولية من عدة وجهات خارجية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات، وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.