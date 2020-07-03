تحذير من طفرة جديدة لكورونا تتسبب في انتشار المرض بشكل أسرع

قال كبير خبراء الأمراض المعدية في أمريكا، أمس، إنه قد تظهر سلالة أكثر عدوى من فيروس كورونا.

وتحدث الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، عن هذا الأمر في مقابلة مع مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأوضح فاوتشي أن الأبحاث تشير إلى أن إيطاليا دمرتها سلالة مختلفة من فيروس كورونا، غير تلك التي نشأت في ووهان، الصين.

وأضاف أن الاختلاف الرئيسي بين الاثنين، هو أن النسخة الإيطالية تنتقل من شخص لآخر بشكل أكثر فعالية، ما يجعل احتواءها أكثر صعوبة.

ويقول فاوتشي: "يبدو أن الفيروس يتكاثر بشكل أفضل وقد يكون أكثر قابلية للانتقال".

وتشير الدراسة التي سلّط الضوء عليها، والتي نشرها باحثون تابعون لمجموعة شيفيلد COVID-19 Genomics Group، إلى أن السلالة الجديدة "أصبحت الشكل الأكثر انتشارا في الوباء العالمي".

ومع ذلك، لم يجد الباحثون أيضا أي دليل على أن هذه السلالة الجديدة، تسبب أعراضا أسوأ من الأصل.

وحتى يوم الخميس، كان لدى الولايات المتحدة أكثر من 2.7 مليون حالة مؤكدة، وهي أعلى نسبة في العالم.