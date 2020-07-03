ضبط 81 قضية مخدرات وتنفيذ 43005 أحكام قضائية

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء : ضبط (عدد 23 قطعة سلاح ناري، بحوزة 19متهم).. وذلك على النحو التالى:(6) بنادق آلية. (5) بنادق خرطوش. (1) طبنجة. (11) فرد محلى. (63) طلقة مختلفة الأعيرة. ضبط (149) قطعة سلاح أبيض. فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (43005) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى: (171) حكم جناية. (14725) حكم حبس جزئى. (2778) حكم حبس مستأنف. (18761) حكم غرامة. (6570) حكم مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (81) قضية مخدرات ضبط خلالها (91) متهم، وبحيازتهم الآتى: كمية من مخدر البانجو وزنت (4 كيلو جرام).كمية من مخدر الحشيش وزنت (10.957 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت (675 جرام ).كمية من مخدر الشابو وزنت (730جرام). كمية من مخدر البودرة وزنت (155جرام). كمية من مخدر الأستروكس وزنت (760 جرام). كمية من مخدر الفودو وزنت (200 جرام). عدد (6764) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (27) متهما. فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (14) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (153) دراجة نارية مخالفة. فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (23867) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (88) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (8) منهم. تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.